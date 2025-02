Gruppo trekking. Un viaggio fra gli alberi monumentali

Una giornata per scoprire gli alberi monumentali. Domani, il Gruppo Trekking “Storia Camminata”, propone una passeggiata alla scoperta dei 21 alberi monumentali di Montemurlo. Il percorso è lungo 14 km ed il ritrovo è fissato alle ore 7,30 da piazza Don Milani. La prima tappa, prima di proseguire verso la collina, è il parco di Villa Giamari dove si trovano i grandi platani, ben 21 censiti su tutto il territorio. Per conoscere questi antichi giganti, il Comune ha installato vicino ad ogni albero monumentale un cartello dove sono illustrate le principali caratteristiche botaniche della pianta e altre curiosità legate alla storia dell’albero. Il cartello è accessibile anche dalle persone non vedenti. Tra gli alberi censiti ci sono i grandi platani del parco di Villa Giamari, la ‘cipressa’ di Pian di Scalino e il cipresso di Bagnolo, un filare di cipressi e un cerro a Casa Reticaia nei pressi del torrente Agna. Per prenotazioni e informazioni telefono 333.6294662.