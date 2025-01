Grazie forze dell’ordine: "Siamo accanto a voi"

"Mai quanto durante il periodo delle festività è importante stringersi a chi ha a cuore, ogni giorno dell’anno, la sicurezza e la tutela dei cittadini. Per questo, insieme all’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile del partito, ad una rappresentanza di Gioventù Nazionale e al Coordinamento provinciale pratese di Fratelli d’Italia, abbiamo fatto visita alla Caserma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e alla Questura di Prato per portare a queste donne e a questi uomini il nostro grazie": lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e vice presidente di GN, Chiara La Porta che ha accompagnato a Prato il collega fiorentino Giovanni Donzelli, deputato e braccio destro di Giorgia Meloni, insieme alla delegazione di GN e al Coordinamento provinciale pratese di FdI.

"Essere a loro vicini, attraverso un simbolico dono - prosegue la La Porta - rappresenta non soltanto un simbolo della nostra riconoscenza, ma significa soprattutto stare al fianco di coloro che rischiano la propria incolumità per proteggerci, come ha fatto il carabiniere che a Rimini è stato indagato per aver difeso l’incolumità pubblica da una persona che ne stava accoltellando arbitrariamente altre.

Siamo dalla parte di coloro che, indossando la divisa, servono e difendono le istituzioni, così come ha dimostrato concretamente il governo Meloni attraverso strumenti normativi ad hoc, come il rinnovo del contratto per il comparto sicurezza e il raddoppio per la copertura delle spese legali, destinato al personale delle forze dell’ordine, delle forze armate e agli agenti indagati o imputati per fatti relativi al loro servizio, previsto nel dl Sicurezza". "Fratelli d’Italia e l’esecutivo - conclude la nota - sono e saranno sempre vicini e insieme alle forze dell’ordine nel rispetto delle regole, della la legalità e della sicurezza".