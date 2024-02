Godano e Asso suonano Neil Young

Da ricordare questa sera a a Il Garibaldi Milleventi Journey through the past: Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana (foto) suonano Neil Young. Il progetto di questo concerto nasce nel novembre 2022, in provincia di Cuneo, nel pieno delle lavorazioni per l’undicesimo disco dei Marlene Kuntz, quando Godano e Asso (nel team della produzione) scoprono di avere in comune una grande passione per Neil Young. Ne nasce l’idea di fare un piccolo concertino per le persone del luogo che ospitava la residenza per le lavorazioni del disco e quel concertino, riuscitissimo, fa capire ai due che si potrebbe organizzarne uno più strutturato da portare in giro per l’Italia. Un gioiellino di raffinata intimita, per una sorprendente connessione col mondo del creatore di canzoni immortali come Heart of gold, My my hey hey, Harvest moon, Old man, Comes a time, On the beach, Cowgirl in the sand e tante altre. Si percorrerà il tragitto artistico di Neil Young pescando nella vastità del suo repertorio e si ascolteranno anche alcuni pezzi di Mi ero perso il cuore, il primo album da solista di Godano, ai quali la presenza di Asso darà potenza e valore. Biglietti su Ticketone. Domani sempre alle 21 a Il Garibaldi andrà in scena "Bruna è la notte" di Alessandro Riccio e Alberto Becucci, uno spettacolo a cavallo tra musica, canzoni e poesia all’insegna della vera toscanità.