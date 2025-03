Gli eroi di ieri e quelli di oggi . Coraggio, bontà e senso civico

"Un eroe è chi dà prova di grande coraggio e spirito di sacrificio nell’affrontare un pericolo". Questa è la definizione di “eroe” del dizionario ‘’Miot’’. Gli eroi sono figure che affascinano da sempre, simboli di forza, coraggio e virtù. Ma cosa significa davvero essere un eroe? Chi sono oggi gli eroi e come si è evoluta la loro figura e personalità? Dall’antica Grecia ai giorni nostri, il concetto di eroe ha assunto forme diverse adattandosi all’epoca in cui si trovava. Nell’antica Grecia, l’eroe era il guerriero che sfidava chi aveva davanti a sé. I personaggi come Achille, e Ulisse superavano prove impossibili. Non avevano paura di niente neanche della morte anzi, se si fossero rifiutati di combattere, sarebbe stato disonorevole per loro.

In Giappone i Samurai combattevano per il proprio signore a cui erano legati da un vincolo di fedeltà. Erano addestrati a combattere con la spada e con l’arco e indossavano delle armature particolari. Altri esempi di eroe ci sono forniti dai Supereroi (Batman, Spiderman...) che hanno dei superpoteri che vanno oltre i limiti umani e compiono una missione a favore della società, senza avere una ricompensa e, ancora, dagli eroi protagonisti delle fiabe che combattono contro il Male. Gli eroi di oggi non indossano costumi e armature ma sono semplicemente persone comuni che compiono gesti straordinari per difendere i diritti civili, combattere le ingiustizie del mondo o prodigarsi per aiutare i più deboli come Malala Yousafzai che ha lottato per l’istruzione femminile, Rosa Parks o Martin Luther King, ma anche i magistrati antimafia Falcone e Borsellino o i medici che hanno lavorato durante il Covid mettendo pericolo la loro vita. Durante l’attività in classe abbiamo riflettuto sul concetto di eroe e ci siamo interrogati su cosa significasse per noi. Dopo una breve discussione, siamo arrivati alla conclusione che un eroe è una persona giusta, brava, che si sacrifica per qualcuno: la famiglia, la patria, il popolo; coraggiosa, pronta a combattere per una missione e che supera facilmente le sue paure, che combatte per la giustizia. Infine, curiosi di sapere se ci fossero delle differenze generazionali sul concetto di eroe, abbiamo intervistato i nostri genitori somministrando loro un breve questionario. Dalle risposte che abbiamo ricevuto è emersa un’idea di eroe sfaccettata: una persona che sacrifica la sua vita per quella degli altri, una persona che, grazie alle sue virtù di coraggio e abnegazione, si impone all’ammirazione di tutti, ma anche una persona che nella sua semplicità si dedica alla cura della famiglia. In conclusione, possiamo aggiungere che non è sempre necessario compiere azioni straordinarie per essere considerato un eroe. Tutti noi possiamo essere eroi anche solo per un giorno, facendo buone azioni.