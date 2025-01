Gli autori in Lazzerini. Da Voltolini a Wu Ming 1. Tanti incontri, mille idee

Nuovo ciclo di Incontri con gli autori in Lazzerini, in collaborazione con la Libreria Gori: sei appuntamenti a ingresso libero. Il via domenica 26 gennaio alle 17 con lo scrittore Dario Voltolini e il suo ultimo romanzo Invernale pubblicato da La nave di Teseo e incluso nella sestina finalista dello Strega 2024. "Invernale è un romanzo potentissimo, che ti atterra mentre ti eleva e ti prende alle spalle mentre ti guarda in faccia – e Voltolini è un grande scrittore, c’è poco da fare", queste le parole di Sandro Veronesi che ha proposto Invernale al Premio. Il romanzo racconta la malattia e la morte di un padre cinquantenne: quel dolore assume un valore archetipico, esprimendo la condizione umana in tutta la sua fragilità. Il padre è un macellaio, spacca gli animali, estirpa gli organi e le ossa. Un giorno qualcosa va storto nella coreografia perfetta delle lame: un batterio s’insinua nel sangue del genitore dopo un incidente al banco. E’ l’inizio di un lento cammino verso la malattia inquadrato dall’occhio del figlio Dario, con una scrittura tagliente come il coltello, che impara a usare per dare una mano alla famiglia. Dialogherà con l’autore Filippo Romei.

Domenica 9 febbraio alle 16 Isa Borrelli parlerà del suo libro dal titolo Gender is over pubblicato da Feltrinelli, in un incontro in collaborazione con l’Associazione Ipazia e il Festival Femminista. In questo saggio Borrelli mette in discussione linguaggi, pratiche e assetti istituzionali per proporre una visione di società in cui si possano riconoscere molteplici possibilità di genere. Sempre nell’ambito del Festival Femminista domenica 16 febbraio alle 16 Angela Balzano e il suo libro Eva virale, in dialogo con Valentina Greco. La vita oltre i confini di genere, specie e nazione pubblicato da Meltemi, in cui la ricercatrice e attivista espone le sue riflessioni su come la sopravvivenza terrestre sia sempre più dipendente dalla fine del capitalismo.

Sabato 15 marzo alle 17 Elisabetta Tortelli presenterà Cieli segreti, libro da lei curato insieme a Ezio Albrile e pubblicato da Mimesis. Nell’antichità - e segretamente ancora ai giorni nostri - re, regine tiranni, papi ma anche artisti e gente comune si assicuravano i favori degli astri grazie a talismani. Attraverso un excursus che coinvolge la storia dell’arte e la storia del pensiero, Cieli segreti traduce e commenta il Libro dei pianeti, un trattato di magia talismanica attribuito ad Abele, figlio di Adamo, che affidò la memoria della ‘scienza’ dei talismani a lapidi marmoree. Dialoga con l’autrice Rossella Foggi.

Giovedì 20 marzo alle 21 l’ospite sarà Wu Ming 1 con il suo ultimo libro Gli uomini pesce pubblicato da Einaudi, in collaborazione con Anpi nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione. Dalla guerra di liberazione nel Delta alle lotte per i diritti e per l’ambiente, Gli uomini pesce è un omaggio al Grande Fiume e alle sue terre. Un romanzo maestoso, una saga in cui la Storia è tutt’uno con le vicende dei protagonisti, innervata nei loro amori, nelle loro avventure, negli incubi peggiori e nei sogni più belli. Dialoga con l’autore Simona Baldanzi.

Il ciclo si conclude sabato 29 marzo alle 17 sempre in collaborazione con Anpi: protagonista sarà Rosario Esposito La Rossa, autore de La Costituzione spiegata ai giovani fascisti pubblicato da Marotta& Cafiero, e fondatore della Scugnizzeria, la prima libreria indipendente di Scampia. Non l’ennesimo libro di storia del diritto, ma un viaggio dentro la storia, un viaggio di libertà. Dialoga con l’autore Stefania Colzi.