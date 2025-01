Giubileo, la messa solenne a Vernio

Vernio, 10 gennaio 2025 – Nella Valle del Bisenzio si celebra l’inizio del Giubileo con una messa solenne presieduta dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini nella pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Vernio. La celebrazione è in programma sabato 11 gennaio alle 9 e vedrà la partecipazione dei sacerdoti del vicariato valbisentino.

L’antica chiesa di Sant’Ippolito è stata dichiarata «giubilare» da monsignor Nerbini e come tale può essere metà di pellegrinaggio in questo Anno Santo: ogni martedì e giovedì si celebra la messa alle 18 e per tutto il giorno sarà possibile ricevere il sacramento della Confessione (orario 9,30-12 e 15-18) e vivere una esperienza di preghiera.

Le altre chiese giubilari nella Diocesi di Prato sono la cattedrale di Santo Stefano, i santuari mariani (Carceri, Soccorso, Pietà e Giglio), la basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci, le cappelle del carcere della Dogaia e dell’ospedale Santo Stefano.