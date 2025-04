Gispi Tigers pronti per l'ultima sfida casalinga contro Tirreno Rugby

"L’obiettivo era quello di disputare un torneo di livello, coinvolgendo il maggior numero di giocatori e dando a tutti più spazio possibile. Direi che è stato centrato: vogliamo chiudere la stagione al meglio, cominciando dal vincere l’ultima partita in casa". E’ il pensiero di Lorenzo Vannini, tecnico dei Gispi Tigers insieme a Luca Nuti, che ha così tracciato un bilancio stagionale a poche gare dal termine dell’annata agonistica. Il gruppo ha ripreso gli allenamenti, ma il ritorno all’agonismo slitta: il prossimo match valido per la fase promozione del campionato di Serie C 2024/25 di rugby, fissato inizialmente per domenica prossima contro il Vasari Arezzo nel capoluogo aretino, è stato rinviato per indisponibilità di campo (recupero il 27 maggio). Ecco quindi che Doni e compagni dovranno già guardare alla sfida successiva, ossia quella del prossimo 4 maggio a Coiano: a Prato arriverà infatti il Tirreno Rugby ed i rugbisti pratesi saranno determinati a vincere quella che sarà l’ultimo impegno stagionale fra le mura amiche. Oltre che per esigenze di classifica: gli uomini di Vannini e Nuti occupano attualmente la terza posizione in classifica con 20 punti, in virtù delle quattro vittorie colte in sette partite disputate. Sono 171 i punti messi a segno, a fronte dei 97 subiti: solo l’Olbia capolista (prima con 33 punti ed ancora imbattuta) ed il Firenze secondo (a quota 29) possono vantare numeri migliori. In linea teorica i Tigers possono ancora ambire alla seconda piazza, anche se sarà necessario vincere tutte le ultime sfide e sperare al contempo in un duplice scivolone dei fiorentini: coincidenze non impossibili, ma certamente poco probabili. Più realistico dunque difendere il terzo posto attuale e proprio il confronto con il Tirreno, quarto, sarà cruciale sotto questo aspetto. Da non sottavalutare nemmeno la trasferta sarda: l’11 maggio i Gispi Tigers giocheranno in trasferta contro l’Olbia prima della classe, in un confronto ad alto coefficiente di difficoltà. Meglio ragionare partita per partita, ad ogni modo: ci sono tutte le premesse per congedarsi al meglio dalla stagione, ma bisogna continuare a crederci.

Giovanni Fiorentino