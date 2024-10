Gispi, simbolo cittadino. Che sinergia col Met

La presentazione della nuova maglia pronta ad essere indossata in partita da tutte le formazioni, quella del quarantennale della nascita del club, che omaggia Prato ritraendo alcuni dei monumenti più iconici. Una collaborazione con il Teatro Metastasio, "santificata" dal logo del teatro che troverà spazio su una manica della nuova casacca. E le prime anticipazioni del "Torneo Compiani" (dedicato a Stefano) che la prossima domenica vedrà sfidarsi a Coiano oltre duecento giovanissimi rugbisti provenienti da tutta la Toscana. Sono le ultime novità in casa Gispi annunciate due giorni fa al Metastasio, ora che anche la stagione del rugby è pronta ad iniziare: i Tigers debutteranno in campionato il prossimo fine settimana contro Montelupo, nel primo turno della serie C. E gli uomini di coach Lorenzo Vannini scenderanno in campo con la nuova divisa che celebra tanto la fondazione della società (nata nel 1984) quanto la città. Sulle maniche è presente un richiamo al mondo tessile mentre la seconda maglia sfoggia ha impresso il disegno di uno "skyline" cittadino nel quale si indovinano i profili del Castello dell’Imperatore, del Duomo e della Basilica di Santa Maria delle Carceri. Il simbolo del Met certifica invece una collaborazione che promette di proseguire. "Un rapporto fra due realtà che è stato suggellato lo scorso dicembre quando l’impianto sportivo del Gispi ha ospitato per una settimana lo spettacolo dei circo Kairòs organizzato dal Metastasio – ha commentato residente della Fondazione Teatro Metastasio, Massimo Bressan – e che si basa sulla sinergia fra cultura e sport". Nell’occasione sono stati anticipati i primi dettagli del Compiani: oltre ai padroni di casa del Gispi, ci saranno le formazioni di categoria di Livorno, Scandicci, Valdinievole ed Arezzo. "Abbiamo avuto un inizio di stagione entusiasmante – ha commentato il presidente del Gispi, Fabrizio Bertocchi - stiamo lavorando per migliorare ulteriormente i nostri spazi e la nostra attività e riteniamo che la strada sia quella giusta".

Giovanni Fiorentino