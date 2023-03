Giovanna D’Arco, eroina senza filtri

Al Teatro Borsi Hermit Crab presenta la compagnia Pupi Lunari in ’Giovanna D’Arco la rivolta’ di Carolyn Gage traduzione Edy Quaggio con Valentina Valsania

regia Luchino Giordana ed Ester Tatangelo. Vincitore del Lambda Literary award in drama la rivolta è il testo d’esordio di Carolyn Gage, drammaturga, performer, regista e attivista. Il testo fa rivivere Giovanna d’Arco, che ritorna per raccontarci in prima persona, senza filtri, la sua infanzia, la sua adolescenza, e le sue esperienze con i più alti livelli della Chiesa, dello Stato e delle armate militari. E mentre Giovanna mette in chiaro i fatti riguardanti la sua vita breve e tumultuosa, un secondo racconto guadagna terreno accanto al primo: è un racconto che parla di tutte le donne, e in particolare delle donne che scelgono di esporsi e di sovvertire le tradizionali gerarchie di genere.

Le sue ‘confessioni’ più private non riescono nel faccia a faccia del rapporto intimo ma solo di fronte ad un mare di facce, che sia il pubblico di un tribunale o quello di uno strano teatro post-mortem.

Per acquistare i biglietti è possibile navigare su www.teatroborsi.itbiglietti oppure al Teatro Borsi dalle 15 alle 18. Tramite WhatsApp contattando il numero 329.4278058.