Giornata del libro. Domani in centro tante iniziative

Domani è la la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, ecco le iniziative prreviste in città. In vicolo Fior di Vetta, accanto al Metastasio: dalle 10 alle 19 Il teatro nei libri, mostra mercato di collezioni di libri sul teatro e bici book itinerante nelle vie del centro a cura dell’associazione; dalle 17 alle 19 Il Gioco delle parti, letture sceniche degli allievi del laboratorio teatrale Ultra Tertius, sempre del Metastasio. Alla Libreria Giunti al Punto di Corso Mazzoni dalle 16 alle 18 Dalla scrittura alla parola, dimostrazioni pratiche calligrafe con pennini e inchiostro per conoscere gli stili della scrittura, a cura di Vito Cataldo. Dalle 16 alle 17.30 in varie strade e piazze del centro la Street band dell’Istituto Mazzoni in Suoni itineranti. Alle 16 la visita guidata alla Roncioniana,, per scoprire testi antichi e manoscritti di scrittori pratesi. Alle 17 due diversi incontri: da Atipico in via Cairoli Umberto Cecchi racconta Prato, dialogo con Niccolò Lucarelli e Marco Toccafondi, al Caffè Poirot di piazza delle Carceri Il thè delle cinque, i santi e i miracoli di Prato nei libri e nelle opere, a cura di Gianna Guasti. Originale l’iniziativa pensata per via Magnolfi, con le vetrine dei negozi dedicate alla storia di Pinocchio, per leggere la sintesi del famoso romanzo di Carlo Collodi.

Tante iniziative in Lazzerini: nella hall d’ingresso dalle 9 alle 19 Ti dono un libro, omaggio della biblioteca ai suoi lettori, con tanti libri in regalo. Dalle 15 alle 18 nella sala ragazzi e bambini Leggiamo insieme il 23 aprile, letture a sorpresa, ragazzi, storie illustrate e racconti per scoprire insieme nuovi titoli e autori (ore 15-16 per ragazzi da 11 a 14 anni; ore 16-17 per bambini da 8 a 10 anni; 17-18 letture per bambini da 3 a 7 anni). Alle 16 nella sala conferenze La letteratura incontra il cinema: 5 libri, 5 film, in collaborazione con la Scuola di Cinema Anna Magnani: proiezione di sequenze di 5 film con letture di brani dei romanzi che li hanno ispirati, a cura degli allievi della Scuola di Cinema Anna Magnani. Conducono Massimo Smuraglia e Gabriele Marco Cecchi. Alle 17.30 In viaggio con i libri, visita guidata alle collezioni della Lazzerini sul tema del viaggio, un curioso excursus fra le raccolte della biblioteca, dai fondi antichi a quelli contemporanei. Prenotazione obbligatoria entro oggi a [email protected]