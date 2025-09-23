Ginnastica dolce: "Stare in forma e socializzare"

Prendersi cura di sé e restare in movimento: a Montemurlo sono aperte le iscrizioni ai corsi di attività motoria per over 60, riservati ai residenti e validi per l’anno 2025-2026. Le lezioni inizieranno mercoledì 1 ottobre e proseguiranno fino al 30 maggio in diverse palestre comunali, seguite da istruttori qualificati.

A Fornacelle gli incontri si terranno nella palestra della scuola media Salvemini-La Pira (via Deledda) il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 10.30. A Morecci, nella primaria ’Alberto Manzi’, stessa cadenza pomeridiana e lezione del sabato nella palestra di Fornacelle (10.40-11.40). A Bagnolo, nella primaria ’Margherita Hack’ di via Pietro Micca, le attività sono previste il lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 16.30 e il sabato dalle 9.30 alle 10.30. Infine a Oste, nella primaria ’Anna Frank’ di via Maroncelli, appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

"Questi corsi favoriscono salute e socializzazione, con costi accessibili: la quota trimestrale è di 30 euro", sottolinea l’assessore allo sport Valentina Vespi. Per iscriversi è richiesto il pagamento anticipato del primo trimestre (ottobre-dicembre). Le adesioni si raccolgono allo Sportello al Cittadino (via Toscanini 1) nei seguenti orari: lunedì 15 settembre, 15-17, per Fornacelle e Morecci; lunedì 22 settembre, 15-17, per Bagnolo e Oste; dal 23 al 26 settembre per tutte le palestre, con orario 8.30-13 e mercoledì 24 anche 15-17. È necessario indicare un recapito telefonico; non serve il certificato medico, ma occorrono scarpe da ginnastica e tappetino.

Informazioni su graduatorie o eventuali liste d’attesa: Csi Prato ([email protected]), telefono 333.8260134 o 339.7174462.