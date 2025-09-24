Primavera campione . Il trofeo da scudetto

Il verdetto, in continuità con il 2023, era arrivato pochi mesi fa: la Primavera è campione d’Italia 2024 di pattinaggio, sulla base della somma dei singoli risultati portati a casa dai tesserati e dalle tesserate del gruppo nell’arco della scorsa stagione. Ed il "momento di gloria" è arrivato pochi giorni fa: la presidente Marina Magelli, il dirigente Maurizio Cocchi e lo staff tecnico hanno ritirato il trofeo. Ottenuto grazie alle prestazioni dei tanti agonisti che nell’ultimo biennio hanno difeso i colori del club, tra cui Ginevra Di Carlo, Daniela Scarpi, Sveva Mannelli, Matilde Sacco, Matilde Ricca, Alice Fabbri, Margherita Berni, Serena Ahmetaj, Leila Eltoum, Sofia Parisi, Emma Brighetti, Angelica Bruno, Violante Nanna, Letizia Cipriani, Giulia Giannelli, Matilde Marino, Federico Grazzini, Niccolò Mariotti, Maya Baldini, Mariachiara Ruggeri, Siria Parisi, Sara Bartolini, Anna Maltinti, Camilla Lenzi, Fiammetta Trinci, Viola Pacini, Lucrezia Loguercio, Vittoria Poccianti, Sofia Farini, Emma Bencini, Giulia Lucarelli, Serena Franceschi, Mirko Romagnoli, Mattia Danesi, Greta Cateni, Camilla Deluca e Angela Costantino. Senza dimenticare la "portacolori" Desirèe Cocchi, sempre più calata nel duplice ruolo di pattinatrice-allenatrice (accanto alla sorella Candida). La ventiquattrenne atleta-tecnica è peraltro stato convocata dal commissario tecnico della Nazionale Fabio Hollan, in vista della "World Cup" di pattinaggio che prenderà il via in Argentina il prossimo venerdì per chiudersi la domenica seguente. Il "gruppo" dei convocati pratesi (del quale fanno parte anche Danesi e Costantini) sta da tempo allenandosi in vista dell’appuntamento iridato, talvolta in strutture diverse da quella di riferimento a Maliseti per cause di forza lavoro. Ci sono comunque tutte le premesse per tornare da Buenos Aires con prestazioni soddisfacenti. Anche per onorare ulteriormente il titolo nazionale di squadra ormai conquistato di nuovo a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino