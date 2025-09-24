Var, una svolta è di rigore
CronacaCoppa Toscana serie C. La fase finale parla pratese
24 set 2025
MASSIMILIANO MARTINI
Cronaca
Coppa Toscana serie C. La fase finale parla pratese

Vincono e vanno avanti i Dragons e l’Union Basket. E ora inizia il campionato

Coach Banchelli e. staff alla presentazione della stagione dei Dragons

Pratesi dominatrici della Coppa Toscana di serie C di basket. A tal punto che alla Final Four, in programma a gennaio, metà delle squadre che si contenderanno il trofeo (detenuto proprio dai Dragons) proverranno dalla nostra città. Dragons e Union Basket hanno vinto la propria partita dei quarti.

La prima a ottenere questo risultato è stata l’Union Basket Prato, che è andata ad espugnare l’insidioso parquet del Montevarchi. 72-66 il risultato a favore degli uomini di coach Paoletti, bravi a rintuzzare nel finale il ritorno dei padroni di casa. "Siamo molto contenti – afferma Paoletti - per la società quella della Final Four è una tappa importante della nostra stagione, ed è pur sempre la prima volta; senza dimenticare che abbiamo vinto prima con San Vincenzo che aveva prevalso nei playoff e con Montevarchi che era arrivata prima in campionato; non due avversari qualsiasi. I ragazzi per impegno e abnegazione sono stati superlativi nascondendo anche qualche errore di lettura che in questo momento è normale che ci sia. Peccato riposare alla prima giornata di campionato perché ognuno di noi avrebbe voluto continuare a giocare".

Il tabellino dell’Union: Belardinelli ne, Chiti ne, Bellandi, Bogani 3, Vignozzi, Mendico 7, Petri 2, Corsi 17, Falaschi 13, Cavicchi 4, Antonini 23, Regoli 3.

Alle Toscanini, poi, è arrivato il netto successo dei Dragons Prato sul Bottegone (78-64). Gara condotta molto bene dai ragazzi di Edoardo Banchelli, avanti 25-15 al 10’ e 44-33 all’intervallo. Vantaggio di più dieci al 30’ (62-52) con nuovo allungo nell’ultimo periodo (finale 78-64).

Questo il tabellino dei Dragons: Manfredini 13, Marini 8, Catalano 4, Balducci 12, Staino 6, Marchesini, Paloscia, Plutino 2, Smecca 14, Goretti 10, Ndoye Illimane 4, Pacini 5.

"E’ stata una gara combattuta – spiega Banchelli -, all’inizio siamo partiti bene con un’ottima inerzia e un break di 10-0. Bravi loro però a rimanere in partita. Bene la difesa, anche se a volte siamo stati poco lucidi ai rimbalzi, qualche superficialità l’abbiamo commessa ma siamo stati bravi a limitare i loro attaccanti e alla fine abbiamo tenuto sotto i 70 punti Bottegone. Ora ci giocheremo le Final Four, siamo contenti di riprovarci ad un anno di distanza. Bene il pubblico presente alle Toscanini che ha confermato l’affetto per i nostri colori. E ora via col debutto in campionato domenica a Firenze col Cus".

Massimiliano Martini

