Gioffrè e Prato Nord protagonisti a Grignano

Successo organizzativo il trofeo ‘Misericordia di Grignano’, organizzato in una mattinata di sole estivo dal Gs Asd Misericordia di Grignano. Sui due percorsi di 11 e 5 chilometri si sono cimentati un centinaio di podisti. Nella classifica a squadre si è imposta la formazione più numerosa, quella del Prato Nord, mentre in quella individuale, sugli 11 chilometri successo di Alessio Giuffrè, portacolori della Polisportiva Cykeln di Firenze.

Si trattava del 32° Trofeo Misericordia, con partenza e arrivo presso la parrocchia di San Pietro. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, ha avuto un soddisfacente bilancio vista la buona partecipazione di podisti e camminatori. Storicamente ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, quest’anno l’evento si è presentato in una veste diversa, con partenza domenicale al mattino e percorsi ludico-motorio adatti a tutte le età e capacità sportive.

All’arrivo, come da tradizione, i volontari hanno accolto i partecipanti con una vera e propria festa, offrendo dolci artigianali e tante altre prelibatezze, in un clima di convivialità e comunità. Il servizio fotografico ufficiale è stato curato dalla Ets Regalami un sorriso.