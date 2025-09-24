La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaGioffrè e Prato Nord protagonisti a Grignano
24 set 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Gioffrè e Prato Nord protagonisti a Grignano

Gioffrè e Prato Nord protagonisti a Grignano

Successo organizzativo il trofeo ‘Misericordia di Grignano’, organizzato in una mattinata di sole estivo dal Gs Asd Misericordia di...

Ancora una. bella edizione a Grignano

Ancora una. bella edizione a Grignano

Per approfondire:

Successo organizzativo il trofeo ‘Misericordia di Grignano’, organizzato in una mattinata di sole estivo dal Gs Asd Misericordia di Grignano. Sui due percorsi di 11 e 5 chilometri si sono cimentati un centinaio di podisti. Nella classifica a squadre si è imposta la formazione più numerosa, quella del Prato Nord, mentre in quella individuale, sugli 11 chilometri successo di Alessio Giuffrè, portacolori della Polisportiva Cykeln di Firenze.

Si trattava del 32° Trofeo Misericordia, con partenza e arrivo presso la parrocchia di San Pietro. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, ha avuto un soddisfacente bilancio vista la buona partecipazione di podisti e camminatori. Storicamente ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, quest’anno l’evento si è presentato in una veste diversa, con partenza domenicale al mattino e percorsi ludico-motorio adatti a tutte le età e capacità sportive.

All’arrivo, come da tradizione, i volontari hanno accolto i partecipanti con una vera e propria festa, offrendo dolci artigianali e tante altre prelibatezze, in un clima di convivialità e comunità. Il servizio fotografico ufficiale è stato curato dalla Ets Regalami un sorriso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Podismo