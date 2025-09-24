Ciak sul Montemurlo . La carica dei 400 tesserati

"L’obiettivo primario, dopo le vicissitudini degli ultimi anni, era quello di far sì che a Montemurlo restasse il calcio soprattutto per i più giovani. Ed è stato centrato: ad oggi abbiamo circa 400 tesserati. Stiamo continuando ad investire nel settore giovanile, per noi fondamentale". Parola di Federico Corrieri, presidente del Montemurlo, che ha così individuato gli obiettivi futuri del club che ha presentato al Nelli le squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati, dalla prima squadra (impegnata in Seconda Categoria) alle giovanili. La fase della "ricostruzione" può dirsi finita: dopo l’epopea della Serie D e le successive retrocessioni dalla categoria iniziate prima dell’emergenza Covid, il calcio montemurlese è ripartito con una nuova società. I soci che dirigono il club, oltre a Corrieri, sono Daria Orlandi, Massimo Bartolini ed Alessio Fantacci come "new entry". Poche stagioni fa era arrivata la promozione in Seconda dopo la vittoria dei playoff di Terza Categoria, seguita al termine dell’annata successiva dalla salvezza. "Lo staff sta effettuando a mio avviso un buon lavoro – ha chiosato Corrieri – abbiamo investito e continueremo ad investire per le giovanili. E puntiamo a crescere ulteriormente".

G.F.