La lotta all’illegalità: "Rinforzi ma riattivare anche le leggi ad hoc"

Gli economisti Buti, Casini Benvenuti e Petretto hanno redatto un Manifesto per reindustrializzare la Toscana, che ha il merito di porre l’attenzione su un problema concreto e i pericoli per l’economia regionale, preoccupati dai rischi di una progettualità carente e del ripiegamento su interessi precostituiti.

Il Manifesto avanza una serie di proposte con un ruolo attivo della Regione che sintetizzo: 1- contenere i costi e dare certezza ai rifornimenti soprattutto di energia con lo sviluppo di fonti alternative e della geotermia; 2- politiche di sostituzione delle importazioni rafforzando le catene del valore regionale e creandone di nuove; 3- investire su istruzione e formazione; 4- orientare il risparmio dei toscani sugli investimenti per le infrastrutture, la capitalizzazione delle imprese e le start-up; 5- aumentare l’attrattività della regione a livello internazionale; 6- intervenire sul fisco regionale e sulla gestione dei servizi pubblici; 7- un partenariato avanzato tra corpi intermedi economici e attori istituzionali, aumentare la collegialità e ridurre i tempi delle decisioni. Proposte che meriterebbero un serio dibattito.

E’ evidente come l’analisi rispecchi la realtà pratese, con l’eccezione rilevante del settore delle confezioni, che ha continuato a svilupparsi, superando l’industria tessile per numero di imprese, addetti e volume delle esportazioni; una realtà complessa che andrebbe conosciuta anche con ricerche mirate sulle tipologie di produzione e di mercato. C’è però un problema enorme, rappresentato dalla diffusa illegalità economica, l’evasione fiscale e contributiva e le condizioni dei lavoratori che caratterizza una parte di questo settore. Se la sua presenza ha permesso di evitare una crisi profonda del territorio, non è però accettabile che ciò avvenga in spregio delle leggi.

Un’economia sana e progressiva deve basarsi su imprese e attività che agiscono in modo trasparente e corretto, sostenendo tutti i costi che una società moderna impone, contribuendo alla spesa pubblica e nelle forme di una concorrenza leale. In caso contrario le distorsioni penalizzano e portano degrado anche all’economia sana. Occorre però ricordare con forza che questi comportamenti non riguardano solo le imprese a titolarità straniera, vi è infatti una fascia estesa di fornitori di servizi, di consulenze, di imprese che ne utilizzano la produzione, di proprietari di immobili, di fornitori di macchinari e materiali che hanno consigliato e adottato simili modalità. E non si tratta di stranieri, ma di pratesi. Un contesto in cui, a detta della magistratura, sono maturate anche forme di criminalità organizzata. Vi sono poi molte imprese in altri settori che operano nelle stesse forme.

Occorre quindi una seria lotta alla illegalità, che va affrontata con determinazione e con la forza necessaria per sradicarla e ricostruire un terreno di piena legalità, dove anche queste imprese potrebbero portare un contributo allo sviluppo locale, favorire l’integrazione e sostenere l’occupazione. Un obiettivo di questo genere si può ottenere solo per due vie: da un lato la repressione dell’illegalità, dall’altro l’emersione dal sommerso, anche sostenuta da apposite leggi. Ciò implica un serio impegno del governo, attraverso le forze dell’ordine e gli uffici dello stato, che fino ad oggi non si è avuto, nonostante i tanti proclami.

Servono almeno 50 ispettori del lavoro, un rafforzamento della Guardia di Finanza aumentandone gli effettivi di un centinaio di agenti, dell’Inps, interpreti e mezzi tecnici adeguati. Si tratta di numeri suggeriti dall’esperienza della Regione Toscana con il progetto Lavoro sicuro, che con 50 ispettori ha potuto controllare 19.000 imprese in sei anni, incassando 28 milioni di multe e riducendo le irregolarità igienico sanitarie dall’80 al 37%. I controlli della GdF sono più complessi, per questo le forze mobilitate dovrebbero essere maggiori.

Accanto all’azione repressiva andrebbe previsto un percorso per l’emersione delle imprese disposte a regolarizzare la loro attività e salvaguardarne la sopravvivenza, dato il loro potenziale contributo all’economia locale. A questo fine potrebbero essere riattivate le leggi 383/2001 e 228/2006 che, insieme al rafforzamento dell’apparato repressivo prevedevano percorsi di regolarizzazione in un arco di tempo di 18 mesi, una riduzione delle sanzioni ed un loro accompagnamento da parte di professionisti o associazioni di categoria.

Potrebbe inoltre essere utilizzato il Piano Nazionale emersione lavoro sommerso finanziato dal Pnrr, costituendo a tal fine un Osservatorio provinciale sul lavoro sommerso, uno strumento simile a quello operante nei primi anni del secolo e gestito da Iris. Se il governo avesse veramente intenzione di intervenire dovrebbe muoversi su queste linee, necessariamente schematiche e da arricchire, anche con il contributo di Comune, Regione e associazioni economiche e sindacali. I parlamentari e le forze politiche hanno un ruolo importante per sollecitare il governo a assumere una tale iniziativa ed è evidente l’interesse per l’intera società locale, per gli attori economici, per i lavoratori e per la finanza pubblica.

Marco Romagnoliex sindaco di Prato