Genitori e insegnanti uniscono le forze: nasce una nuova biblioteca

E’ nata dalla collaborazione di bambini, genitori e insegnanti la nuova biblioteca della Cooperativa Sentieri a servizio degli alunni del nido e della scuola d’infanzia di via Botticelli. Si tratta di uno spazio con una sala lettura, con tanto di vetrata panoramica che dà sul giardino dell’istituto, e che ospita oltre 100 volumi per bambini, con libri in italiano e in inglese. L’idea è quella di un primo approccio alla lettura, da effettuare assieme ai genitori: saranno loro infatti a leggere a casa nel weekend i testi ai bambini, fra lettura e figure illustrate. E a proposito di genitori, fondamentale è stato il loro apporto per l’iniziativa di educazione civica, acquistando libri e partecipando al mercatino di Natale e ad alcune serate a tema.

A inaugurare simbolicamente la biblioteca della Cooperativa Sentieri è stato il sindaco Matteo Biffoni che ha visitato l’istituto di via Botticelli, per poi soffermarsi a dialogare con i responsabili Giorgio Settesoldi e Gianna Leti. Il primo cittadino ha anche ‘firmato’ le carte d’identità dei bambini disegnate per l’occasione da alunni e maestre. "Scuole come questa sono davvero la riprova che si può fare bene nel mondo dell’istruzione e che è giusto continuare su questa strada – dice Biffoni –. Il sistema della connessione fra strutture comunali e l’accreditamento del mondo del privato è un asse portante della città, di cui siamo orgogliosi. E vogliamo continuare a curarlo".

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dalla Cooperativa Sentieri. "Siamo orgogliosi sia della visita del sindaco che dell’attenzione che bambini e famiglie hanno dimostrato verso la nostra struttura – dicono Settesoldi e Leti -. Questa biblioteca è solo un inizio, che con i mesi vogliamo implementare sempre di più di libri e contenuti".