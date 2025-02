Garibaldi: un Conclave da cineforum

Torna domani al Garibaldi il cineforum del mercoledì. Dalle re 20.30 sul grande schermo Conclave di Edward Berger. Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris, Conclave si presenta allo spettatore con i toni del thriller, ma attraverso un racconto intricato e coinvolgente si propone di far luce sull’assoluta complessità dell’animo umano, raccontando, quasi come un esperimento sociologico, le vicende di un gruppo di persone rinchiuse in un unico luogo con poche possibilità di interazioni con l’esterno.

A dare il via alla storia narrata è l’improvvisa morte del Papa e la conseguente “lotta di potere” che si scatena per l’elezione del nuovo pontefice. Un lungometraggio solido e ben scritto, ricco di colpi di scena, che ha nel cast, capitanato da un perfetto Ralph Fiennes, uno dei suoi tanti punti di forza. Un film che usa il thriller come pretesto narrativo per indagare l’animo umano, le lotte di potere e i misteri del Vaticano.

Nel cast c’è anche Isabella Rossellini (foto), per la prima volta candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a questa interpretazione. Il prossimo appuntamento con il cineforum, mercoledì prossimo 19 febbraio, sarà con Le occasioni dell’amore di Stephane Brizé con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher, in versione originale e sottotitoli.