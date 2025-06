Galciana, inizia la festa. Musica, stand, buon cibo

Inizierà stasera e proseguirà fino al 29 giugno la festa della Parrocchia di San Pietro a Galciana. La manifestazione si terrà presso lo spazio verde parrocchiale, in piazza della chiesa a partire dalle ore 20. Tutte le sere stand gastronomici, specialità del giorno, primi, pizze, ciambelline, birra alla spina, spettacoli, fiere di beneficenza. Stasera si inizia con la musica di Alex dj e dimostrazione di ginnastica ritmica con l’Asd Corallo. Per cena penne al colombaccio in umido. Il giorno dopo ballo con Green Dance Accademy di Ginevra Nanni e gara di ciclocross per bambini dai 5 anni in su. Per finire antipasto di mare e frittura. Sabato 21 giugno karaoke con Stefano e Lina e lampredotto per tutti. Domenica musica dal vivo con la band Evo 3. Lunedì 23 giugno 13ª edizione della "U.S. Car Reunion American Cars", esposizione di auto americane, e musica con Luke Otto, cantante metalcore. Per finire grigliata mista. Il giorno dopo 10ª edizione di Ferrivecchi San Pietro e dj set con Emy Dj. Mercoledì 25 giugno "Super sport family" esibizione di danze fitness e alla fine pecora in un umido. Il 26 giugno, esibizione di ballo con la scuola Etabeta (foto da Facebook) e l’evento "Piloti sotto le stelle", gara di mini moto. Venerdì musica rock con la Sconvolti Band e per cena menù di pesce. Sabato 28 giugno la Country Summer Night, esposizione di animali di vario genere, galline, galli, conigli, serpenti, cani e gatti. Per finire domenica solennità di San Pietro e processione, benedizione con la reliquia e rinfresco per tutti. Per le specialità del giorno è preferibile prenotare ai numeri: 3393741887- 3802833906- 3384516760.

Monica Bianconi