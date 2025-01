Prato, furto da 30mila euro al Bar Valentina: rubati "gratta e vinci" e sigarette

Prato, 16 gennaio 2025 - Brutta nottata quella scorsa per il Bar Valentina. L'attività di via Roma è infatti stata presa d'assalto da cinque malviventi (come testimoniato dalle telecamere interne), che dopo aver tagliato l'inferriata della porta hanno fatto irruzione, rubando sigarette, "gratta e vinci" e il fondo in cassa, per un totale di circa 30mila euro. «Non è la prima volta che subiamo un furto, ma mai di queste proporzioni - il racconto sconsolato del titolare Massimo Gheri - L'ultima volta risaliva all'agosto del 2021 e in zona, almeno di recente, non era successo niente di che. Credo che questo gruppetto di ladri fosse organizzato: secondo me sapevano che avevo appena fatto rifornimento e sono andati a colpo sicuro. Adesso sono rimasto a corto di prodotti».

Il gestore del bar è stato avvertito dall'allarme di cui è fornita l'attività e dalla telefonata di un residente di via Roma. Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia e la guardia giurata. «Il furto - ha continuato Massimo Gheri - è avvenuto all'una di notte, quindi ad un orario piuttosto insolito. Si vede che ormai questi ladri non si fanno più impaurire da niente, perché sanno che restano impuniti. Cosa servirebbe? Sicuramente più controlli la notte da parte delle forze dell'ordine».