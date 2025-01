Spaccata in pizzeria con un tombino, via con gli alcolici: arrestato

Prato, 9 gennaio 2025 – Finisce in carcere uno degli autori delle numerose spaccate nei negozi degli ultimi tempi. In questo caso l’arresto, eseguito dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Procura, riguarda un 46enne italiano, senza fissa dimora, che la notte del 5 gennaio rubò alcune bottiglie di alcolici da una pizzeria di via Montalese dopo aver rotto una vetrata con un tombino.

Provvidenziale la segnalazione di un passante che, avendo visto la scena, chiamò subito il 112. Il 46enne fu trovato in flagranza mentre usava un bidone dell’immondizia come carrello per portare via una cassa di birra. Altre bevande erano state già asportate per un “bottino” di alcune centinaia di euro.

Fra l’altro il ladro si era anche ferito a una mano nel rompere il vetro per cui è stato necessario far intervenire un’ambulanza.