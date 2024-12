Furto in gioielleria a via Garibaldi: ladri minacciano testimone con pistola

Un fracasso nel pieno della notte (l’orologio segnava poco prima delle 3), la corsa alla finestra ancora un po’ stordito dal sonno per capirne di più e la vista dei ladri che, dopo averne distrutto la vetrata con una Fiat Panda, stavano svaligiando la gioielleria "Cassetti" all’inizio di via Garibaldi. E infine la minaccia da parte dei malintenzionati, che gli hanno intimato - con tanto di pistola in mano (almeno secondo quanto riferito) - di rientrare velocemente e di non riprendere la scena con il cellulare. In caso contrario, gli avrebbero sparato.

La voce rimbalza tra i residenti e le attività della zona: uno degli abitanti del palazzo all’interno del quale si trova il negozio di via Garibaldi che ha subito il furto nella notte fra giovedì e venerdì, ha vissuto momenti di grande paura. Come altri residenti, è stato svegliato dal fragore della rottura della vetrata. Che qualcosa non andasse, era evidente. Non appena si è accorto dei danni alla gioielleria e della presenza dei delinquenti, la prima idea è stata quella di immortalarli con il telefono per favorire anche l’opera di riconoscimento da parte delle forze dell’ordine. Ma una volta che si sono accorti della sua presenza, i ladri lo hanno immediatamente minacciato con una pistola.

Nel frattempo, gli abitanti del palazzo hanno allertato le forze dell’ordine e poco dopo sono arrivati sul posto anche i responsabili dell’attività. Attimi concitatissimi, durante i quali i delinquenti si sono dati alla fuga, senza riuscire a portare via quanto avrebbero voluto, ma comunque recando ingenti danni al negozio (si parla di circa 40mila euro, anche se la stima più precisa è ancora da attendere) e un grosso spavento ai residenti.

Dalla gioielleria per il momento preferiscono non intervenire in merito all’accaduto, così come l’abitante del palazzo minacciato. Scossi sono apparsi anche i proprietari delle attività limitrofe alla gioielleria e in generale i cittadini, ancora una volta costretti a fare i conti con un episodio di delinquenza in pieno centro storico.