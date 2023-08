I ladri rubano anche le capre. "Sos per ritrovare Fiocco"

Prato, 10 agosto 2023 – Furto di una capretta nana all’azienda agricola La Vannini, in via Argine dell’Ombrone, a Iolo. A sparire nella notte tra lunedì e martedì è stato Fiocco, un maschio di capretta nana di appena quattordici mesi, che da poco meno di un anno è entrato a far parte dell’allevamento di Marina Vannini, giovanissima imprenditrice che da circa sei anni ha fondato la sua azienda agricola.

3 foto L'appello della proprietaria per ritrovarla

Una sparizione che ha lasciato nello sconforto totale la sua piccola compagna, Neve, che da quanto Fiocco non c’è più non riesce a darsi pace. "E’ una sparizione anomala – afferma Vannini, che racconta di dover dormire assieme alla capretta nana sopravvissuta perché troppo impaurita – Abbiamo trovato la rete della recenzione, che è allarmata in tuttoil perimetro, forzata, ma nessuna traccia, orma o peli che possano far pensare all’opera di un animale, come per esempio un lupo. Non abbiamo trovato neppure tracce di sangue o segni di trascinamento del Fiocco".

Vannini racconta di aver ricevuto il segnale di allarme dall’allevamento, visitato da molte scolaresche p per l’orientamento didattico che la giovane imprenditrice ha dato alla sua azienda, intorno alle 3 e 8 minuti della notte tra lunedì e martedì.

"Il segnale è durato appena trenta secondi. Ho controllato che tutto fosse in ordine tramite le telecamere di sorveglianza e non ho notato niente di anomalo. Purtroppo la zona in cui dormono Fiocco e Neve non è ben visibile. Ho pensato che fosse un falso allarme. Purtroppo, poi, quando sono arrivata la mattina dopo al campo ho fatto la terribile scoperta. Stiamo vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza".

Fiocco ha un collare azzurro, con attaccato un campanellino e le marche auricolari gialle ad entrambi le orecchie. "Se fosse stato un animale – si chiede Vannini, che ieri pomeriggio si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia – perché non si è avventato anche su polli e conigli liberi?". Intanto Vannini ha deciso di rafforzare la sicurezza all’area di sua proprietà installando più telecamere e potenziando l’allarme. Infine, un appello: "Se qualcuno lo dovesse vedere lo prego di contattarmi al 3388259496. Fiocco è molto docile e non ha paura delle persone".

Sara Bessi