Poliziotta salvò una ragazza dal suicidio, la foto diventa un fumetto: “Aveva bisogno di conforto, ne avevo bisogno anche io”

Prato, 3 giugno 2025 – Buttare il cuore oltre l’ostacolo. E’ quello che ha saputo fare Alessia Russo, poliziotta di 23 anni di Montemurlo, dallo scorso anno in forza alla questura di Como. Era il 28 luglio del 2024 quando è riuscita a impedire il suicidio di una ragazza di 22 anni che voleva farla finita lasciandosi andare nel vuoto da un’altezza di 20 metri dal tetto di un centro commerciale a Camerlata, un quartiere di Como. Di quel salvataggio resta una fotografia commovente che ritrae l’abbraccio tra la poliziotta e la giovane. “Quella ragazza aveva bisogno di conforto e ne avevo bisogno anch’io”, ha avuto modo di dire Russo nelle interviste che ha rilasciato nell’immediatezza del fatto.

La fotografia ha ispirato il fumettista e docente del Liceo Artistico - Pietrasanta (Lucca) Antonio Federico Art, e oggi fa parte di “Umanità illustrata”, la sua pagina social seguitissima. Il suo disegno ha raccolto moltissimi like ed è accompagnato dalla narrazione interiore di quanto Alessia Russo ha provato nell’istante in cui ha messo in salvo la vita della coetanea.

Quel giorno di luglio, mentre un agente rimaneva in strada cercando di parlare con la ragazza che voleva buttarsi e di distrarla, Alessia e l’altro agente in prova sono corsi sul tetto del supermercato fino a raggiungerla. Quando la ragazza si è seduta sul cornicione tentando di lanciarsi nel vuoto, i due giovanissimi poliziotti sono riusciti con prontezza ad afferrarla, mentre era già a penzoloni, per metà nel vuoto. E’ allora anche Alessia ha stretto a sé con forza, ma anche con molta dolcezza, quella ragazza.

E’ in quell’abbraccio che l’agente in prova Alessia Russo ha continuato a parlarle con dolcezza, con confidenza, chiedendole i motivi che l’avevano spinta fin lassù, cercando di calmare il suo cuore in tempesta. “Prova a immedesimarsi, a capirla, la ragazza si spinge giù, ma Alessia si getta ad afferrarla – si legge nel commento che Antonio Federico ha affidato al suo fumetto su ‘Umanità illustrata’ – la tiene forte in un abbraccio. A temi eterni, sospesi tra la vita e un tunnel buio che annebbia la vista”. Quell’abbraccio ha fatto la differenza: una luce nel buio che aveva spinto la ragazza a salire a 20 metri d’altezza per un volo senza ritorno.

La giovane poliziotta non ci ha pensato due volte. Una reazione di istinto, di pancia, come ha raccontato Alessia Russo dopo il salvataggio compiuto insieme agli altri colleghi intervenuti. Alessia Russo è ancora in forza alla Questura di Como, dove ha ricevuto un encomio insieme ad altri colleghi per ulteriori operazioni riuscite in occasione della recente Festa della polizia. La notizia nei mesi successivi è diventata virale soprattutto per quell’abbraccio tenero e protettivo, ma determinante per mettere in salvo la 22enne. Russo è anche stata raggiunta da parole di plauso da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal vice Matteo Salvini.

Il gesto di Alessia ha reso orgoglioso Montemurlo, dove la ragazza ha vissuto con i genitori fino a quando non ha deciso di entrare in polizia e si è iscritta al corso nel 2023. A Montemurlo Alessia ha coltivato la sua grande propensione ed apertura agli altri, sviluppando il suo forte senso di empatia: è stata impegnata da sempre in prima linea nel volontariato socio sanitario alla Misericordia. Montemurlo, di sicuro, saprà come omaggiare una sua figlia così coraggiosa nello svolgere il proprio lavoro con serietà e generosità.