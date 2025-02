Frana a Montecuccoli. Oggi riaperta la strada

Riapre oggi la strada di Montecuccoli. Già dalle 7 sarà di nuovo possibile percorrere il tratto di strada che è stato colpito da una frana la notte fra l’8 e il 9 gennaio scorso e poi di nuovo alla fine di gennaio.

Per la riapertura viene istituito un senso unico alternato nella sezione interessata dal restringimento e il divieto assoluto di stazionare o di sostare nell’area che è stata interessata dal fenomeno franoso. "Il tratto di strada sottostante lo smottamento resta monitorato – sottolineano la sindaca Maria Lucarini e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Vernio, Alessandro Storai – Se le condizioni di sicurezza venissero meno prenderemo provvedimenti immediati".

In queste settimane oltre a mettere in condizioni di sicurezza il versante, le ditte a cui sono affidati i lavori – che hanno lavorato nonostante le piogge e le continue allerte meteo dei giorni scorsi – hanno posizionato lungo tutto il tratto dei geo blocchi per proteggere il tratto stradale interessato dalla frana.

Il Comune di Vernio nel 2024 ha messo a segno una serie di interventi di sicurezza per un investimento complessivo di 730mila euro finanziati con fondi del Bilancio dello Stato (ex Pnrr).

Nel frattempo, il Comune di Barberino di Mugello lavora alla soluzione della frana che ha colpito la strada di Mangona e che in queste settimane ha reso ancora più complessa la viabilità nella zona di confine tra i due Comuni. L’intervento di ripristino consentirà anche in questo caso la viabilità a senso unico alternato. La sindaca Lucarini e la sindaca di Barberino, Sara Di Maio, stanno cercando insieme misure di finanziamento per portare a termine il ripristino dei versanti e delle strade.