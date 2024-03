Frana sulla 325: il 15 marzo la prima riapertura

Prato, 13 marzo 2024 - A seguito della frana che venerdì 1 marzo ha colpito la SR325 in località Le Coste (al km 71+300) nel comune di Vaiano, la situazione ha richiesto azioni immediate di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte. Sarà completata nella giornata di domani, giovedì 14 marzo, la prima fase delle operazioni di disgaggio, andata avanti senza interruzioni grazie al grande dispiegamento di forze messe in campo dalla Provincia, in modo da consentire nel periodo transitorio della fase preliminare della messa in sicurezza il traffico di mezzi pesanti nella corsia lato valle. La Provincia di Prato ha reso così necessaria la disposizione, da venerdì 15 marzo, della riapertura della strada ad un’unica corsia a senso unico alternato per il passaggio dei soli mezzi pesanti di prima necessità e servizi, in condizioni monitorate e nelle finestre orarie dalle 7 alle 8.15 e dalle 17 alle 18.15. Pertanto, sarà predisposta la regolamentazione temporanea del traffico lungo il tratto interessato dai lavori a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso. E’ stata disposta, altresì, la sospensione dei lavori di messa in sicurezza da parte della ditta esecutrice durante il passaggio dei mezzi pesanti. "Le graduali riaperture procedono come da cronoprogramma, secondo le indicazioni fornite dal geologo – ha dichiarato la vicepresidente della Provincia di Prato Paola Tassi - Il nostro impegno prioritario è assicurare una prima riapertura che dia sollievo alle attività economiche e una sicurezza pratica e immediata per l’arrivo dei mezzi di soccorso”.