Fra sport, cultura e gastronomia. Tante novità per la Prato urban run

Un’iniziativa che, nel pre-Covid19, aveva avuto come testimonial d’eccezione la campionessa di scherma Arianna Errigo. E che, in occasione della nona edizione, è pronta a "triplicare" l’offerta, proponendo ai partecipanti tre percorsi paralleli. Tutto pronto per la "Prato Urban Run" versione 2024, presentata ieri alla presenza del sindaco Ilaria Bugetti e valida peraltro come terza edizione del "Memorial Piero Sambrotta" per ricordarne il fondatore. Le iscrizioni per la manifestazione realizzata dal Cgfs con il patrocinio del Comune, che partirà il 5 ottobre per chiudersi il giorno successivo, sono già aperte sul sito web che porta il nome della rassegna. L’evento sarà preceduto di consueto il "Prato Sport Show": venti società del territorio presenteranno più di 500 atleti giovanili impegnati in varie discipline, per poi sfilare dal playground del Serraglio in piazza delle Carceri. Un evento che si terrà sabato 5, al pari del "percorso gastronomico" che rappresenta la prima novità: dalle 18 alle 20.30, i partecipanti effettueranno un tour alla scoperta delle specialità enogastronomiche pratese, con il coinvolgimento di alcuni ristoranti, bar e bistrot del centro. Domenica, dalle 9 alle 13, si terrà invece il "percorso culturale", che porterà i partecipanti a visitare il Teatro Metastasio, Palazzo Martini: sede della Scuola di Musica Verdi, della Camerata strumentale di Prato e di Rete Toscana Classic, il Museo dell’Opera del Duomo (con visita guidata e affaccio al Pulpito) e il Castello. Nella medesima fascia oraria sarà tuttavia possibile cimentarsi anche nel "percorso sportivo", che andrà a proporre l’ormai tradizionale "caccia al tesoro": gruppi composti da un minimo di due a un massimo di cinque concorrenti, guidati da una mappa seguiranno un percorso dove risolvere indizi ed enigmi che li porteranno a conoscere o riscoprire vari luoghi del centro storico.

"Una manifestazione che è ormai diventata una bella abitudine nel calendario di eventi cittadini e che promuove l’attività fisica come modo migliore per conoscere alcuni degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della nostra città – ha detto il presidente del Cgfs, Gabriele Grifasi - quest’anno abbiamo deciso di introdurre delle novità interessanti per ampliare le possibilità a disposizione di tutti coloro che decideranno di partecipare a questo weekend. Da qui l’idea di un percorso più attento alla cultura e di un percorso più attento al cibo e al bere locale di qualità".

Giovanni Fiorentino