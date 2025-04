Fotoclub San Martino. Obiettivo Capodanno

Il Capodanno Cinese a Prato visto da un punto di vista privilegiato, attraverso oltre duecento scatti realizzati con il supporto di alcuni esponenti della comunità cinese che hanno permesso ai membri del Fotoclub San Martino di cogliere alcuni momenti-chiave da vicino (come la "Cerimonia del Tè).

Era il tema della serata di qualche giorno fa presso il circolo di Galciana, organizzata proprio dal club di appassionati di fotografia. Un appuntamento importante per un evento, il Capodanno, significativo per la vita collettiva di Prato in nome dell’integrazione tanto auspicata. C’erano le assessore Benedetta Squittieri e Chiara Bartalini e la consigliera provinciale Federica Palanghi, oltre al presidente del circolo Arci di Galciana Donatello Rosati ed i responsabili del Tempio Buddista di Prato Luca Zhou e Patrizia Picchi.

Le immagini mostrate sono state scattate da Gabriele Collini, Maria Morreale, Andrea Pecchioli, Andrea Guidi, Susi Menchicchi ed Andrea Gianassi e riguardavano i momenti salenti delle celebrazioni della comunità orientale che vive sul territorio pratese per il Capodanno dello scorso febbraio.

Una ridda di dragoni, riti orientali e sfilate in costumi tradizionali della Cina che promettono di essere le prime di una lunga serie. "Un progetto che è nato anche grazie alla collaborazione con il Tempio Buddista – ha spiegato la vice-presidente del Fotoclub San Martino, Menchicchi – per noi è stata certamente un’esperienza interessante, da ricordare. E che a questo punto ripeteremo anche in occasione del prossimo Capodanno, nel 2026".

Giovanni Fiorentino