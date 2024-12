Firmato il protocollo anti-rapina. Interventi in tempo reale

Il prefetto Michela La Iacona e i presidenti di Confcommercio Prato e Confesercenti Prato, Gianluca Spampani e Stefano Bonfanti, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza in materia di video-allarme antirapina, aderendo al Protocollo quadro sottoscritto fra il ministero dell’Interno e le associazioni di categoria. "E’ un prezioso strumento per rafforzare le condizioni di protezione degli esercizi commerciali e delle imprese – ha detto il prefetto – L’intesa consentirà il collegamento diretto fra i sistemi di video-allarme degli esercenti e le sale operative delle forze di polizia: qui confluiranno in tempo reale le immagini di quanto sta accadendo, velocizzando i tempi di intervento". L’accordo è valido fino al 21 febbraio 2027.