Fine settimana verde. Nel segno del trekking

Zaino e castagne per assaporare l’autunno. E’ la proposta per il fine settimana del programma di Dolce Vernio.

"Si tratta di due percorsi trekking di grande fascino all’Alpe di Cavarzano e alla Torre di Luciana – spiega l’assessora a cultura e turismo del Comune di Vernio, Maria Lucarini – Domenica invece torna a Mercatale l’attesa festa della castagna con necci, castagnaccio e tante altre golosità".

Sabato alle 9.30 si parte con "Da Montepiano a Poggio a di Petto", trekking all’Alpe di Cavarzano e brunch al Rifugio alpino Poggio di Petto. Per i partecipanti un gadget di "Dolce Vernio". Informazioni e prenotazioni: agenzia Sotto La Palma via Carlo Livi 115, Prato tel. 0574 442265 www.sottolapalma.com.

Sempre sabato, ma alle 14, si prosegue con "Zaino in spalla alla scoperta della Torre di Luciana". Altro percorso a cura del Gruppo Trekking Bisenzio e della Proloco di Luciana con la collaborazione della Fondazione Cdse. Anticamente c’era un castello: adesso sono visibili i resti di una torre che serviva a comunicare con le altre della vallata. Un luogo suggestivo e panoramico. Ai partecipanti verrà offerta la merenda con miele dalla Proloco di Luciana. Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it. Minimo 15 partecipanti.

Domenica invece nel piazzale della stazione di Mercatale di Vernio per l’intera giornata festa della castagna a cura della Società della Miseria - Gruppo Storico Conti Bardi. Caldarroste, necci, castagnaccio e molto altro per deliziare i palati con il frutto per l’eccellenza dell’autunno.