Film Festival. Corto alluvione e Lucia Poli

Al via la nona edizione del Toscana Filmaker Festival, dall’11 al 13 giugno al Castello. "Anche quest’anno tanti appuntamentidedicati al cinema toscano, con un’ospite d’eccezione come la splendida attrice Lucia Poli un documentario di grande importanza per il nostro territorio", dice Simone Pinchiorri, direttore artistico insieme a Francesco Ciampi. Sarà proprio il documentario "Casca il cielo" ad aprire il festival martedì alle 21.30. Con la regia di Roan Johnson e Lorenzo Garzella, si ricorda l’alluvione dello scorso 2 novembre: un giorno terribile che ha spazzato via vite e ricordi in pochi attimi, una tragedia che nessuno ha dimenticato. Nella prima serata spazio anche per le proiezioni dei cortometraggi vincitori del concorso del festival Cinematelier di Poggio a Caiano. Due i titoli: "Cotti in pizzeria" e "Work beats talent". Chiude la prima serata il cortometraggio di animazione "The meatseller" di Margherita Giusti, prodotto da Luca Guadagnino che ha già vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior corto di animazione. Nella serata del 12 giugno i cortometraggi finalisti del concorso Corto Toscana. Sei i titoli in gara: "Con il pensiero legato al mare" di Fabiana Fragale, "L’indice" di Andrea Stocchi e Luca Menconi, "Il mio acquario" di Lavinia Andreini, "Rosso" di Lorenzo Puntoni, "La linea del Terminatore" di Gabriele Bias, "Turisti" di Adriano Giotti.

A giudicare i lavori dei giovani autori toscani una giuria composta dal direttore della fotografia Daniele Botteselle, dal produttore Stefano Rossi, dal giornalista e fotografo Filippo Bardazzi. Oltre ai premi assegnati dalla giuria, è previsto anche il premio del pubblico che potrà votare al termine delle proiezioni. Nell’ultima serata, quella di giovedì 13, dopo le premiazioni, l’ospite della nona edizione del festival. Sarà la grande attrice Lucia Poli a ricevere il premio alla carriera. A seguire, la proiezione di un film di Paolo Benvenuti del 2000 che la vede protagonista: "Gostanza da Libbiano", che vinse un premio speciale della giuria al festival internazionale di Locarno. Ogni serata è ad ingresso libero.

Federico Berti