Film da Oscar al Pecci e al Terminale

Film da Oscar nelle sale pratesi- Al Pecci alle 17 Povere creature! di Yorgos Lanthimos, premiato con quattro statuette per la migliore attrice Emma Stone (foto), migliori costumi, scenografia e trucco. Alle 19.35 e alle 21.20 Uomini e dei, le meraviglie del Museo Egizio, il film realizzato per il bicentenario della fondazione nelle sale solo oggi e domani: il premio Oscar Jeremy Irons guiderà gli spettatori alla scoperta dei tesori di una delle civiltà più affascinanti. Al Terminale alle 18.30 e alle 21.15 c’è La zona d’interesse, premio Oscar come miglior film straniero. Diretto da Jonathan Glazer e con Christian Friedel e Sandra Hüller, racconta la vita del comandante di Auschwitz e di sua moglie nei pressi del campo di concentramento. All’Eden continua la programmazione di Volare, di e con Margherita Buy (16, 18.15 e 21), Un altro ferragosto di Paolo Virzì (16, 18.15 e 21) e La sala professori di İlker Çatak, candidato all’Oscar come miglior film straniero (16, 18.15 e 21). Infine, al Garibaldi Milleventi torna il cineforum del mercoledì: alle 20.30 in lingua originale e sottotitoli ci sarà Green border di Agnieszka Holland, il film che racconta l’esodo di una famiglia proveniente dalla Siria, e di altri profughi che viaggiano con loro, verso il confine tra Bielorussia e Polonia. Premio speciale della giuria all’ultimo Festival di Venezia.