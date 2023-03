Premiato da Forbes tra i giovani più influenti d’Italia

Filippo Lombardi

Prato, 21 marzo 2023 - "Ho sempre voluto diventare un imprenditore. Mio padre lo era, lo stesso era mio nonno e uno dei miei sogni era proprio quello di finire su Forbes. La mia famiglia, i miei amici e i miei soci hanno sempre creduto in me e in questa possibilità. Per questo dedico loro il risultato che ho raggiunto".

E’ entusiasta ed emozionato Filippo Lombardi, pratese inserito da Forbes (l’edizione italiana della famosa rivista statunitense) fra i 100 Under 30 più influenti d’Italia, da tenere d’occhio in questo 2023 per quanto riguarda la categoria "Consumer Technology". Il 27enne è amministratore unico di "Kreios Srl", società attiva nel campo dell’assistenza legale e nella consulenza Benefit & BCorp e ESG, tramite la propria divisione legale C231, nonché nella finanza strutturata, attraverso la propria divisione fintech Millitech. È inoltre Chief Operating Officer di Axioma Investment, società che si occupa di blockchain e nuove tecnologie, con sede ad Abu Dhabi.

"Sia con Kreios che con Axioma stiamo portando avanti dei progetti operativi nel Web 3.0. Mi riferisco, in particolare, alla gestione dello sviluppo del Metaverso, delle piattaforme per acquistare immobili tramite la blockchain e di una criptovaluta di proprietà per la tokenizzazione degli asset - racconta Lombardi - Proprio grazie a questi traguardi è nata l’opportunità di finire su Forbes Italia, venendo riconosciuto fra i top 100 giovani innovatori per quanto concerne la categoria Consumer Technology. Quando mi hanno dato l’ufficialità della notizia, stentavo a crederci. Sono molto orgoglioso di rappresentare il mio territorio sulla rivista: d’altronde, se ho potuto sviluppare tali progetti è anche per merito della città in cui sono nato e in cui vivo". Lombardi ci tiene però a sottolineare come la nomina di Forbes "non sia assolutamente un punto di arrivo. La considero invece un grande trampolino di lancio. Con i piani industriali di Kreios e di Axioma abbiamo nuovi traguardi ambiziosi - sia a carattere nazionale che internazionale - da raggiungere. Siamo orientati verso l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione. Infatti, con Kreios in particolare, puntiamo ad integrare le tradizioni con le più attuali tecnologie, con l’obiettivo di apportare sempre maggior valore alle società che decidono di affidarsi a noi".