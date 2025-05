Figli e genitori sul palco. Al Metastasio c’è Oz. Lo spettacolo è assicurato

PRATOSarà una festa, il momento di ricevere applausi e sorrisi, di chiudere con uno spettacolo un percorso di formazione importante grazie al teatro. Domani alle 18 al Metastasio andrà in scena la dimostrazione finale del laboratorio Le arti della scena edizione 24/25: Oz è il titolo della pièce, liberamente tratta da Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum e interpretato da i bambini, gli adolescenti e i genitori che hanno partecipato ai corsi di teatro che si sono svolti da novembre a maggio sotto la cura di Pasquale Scalzi e Chiara Innocenti. Questo spettacolo e i suoi piccoli grandi attori inviteranno il pubblico ad entrare con loro in una grande bolla senza spazio e senza tempo, per abbandonare la realtà quotidiana e abbracciare l’immaginazione. È un viaggio magico, fatto di sogni, incontri inaspettati e avventure straordinarie. È la storia di Dorothy, una ragazza che viene catapultata in un mondo fantastico, dove incontrerà uno Spaventapasseri in cerca di cervello, un Uomo di Latta in cerca di un cuore, e un Leone Codardo che sogna di trovare il coraggio. Insieme affronteranno prove, ostacoli e streghe, ma soprattutto scopriranno che ciò che crediamo di non avere… forse è solo nascosto dentro di noi. Attraverso la strada di mattoni gialli, simbolo del cammino della vita, i protagonisti di Oz condurranno gli spettatori in un’avventura che parla di crescita, di scelte, di amicizia e del valore dell’identità. Della scoperta di quel mondo che ci aspetta e che sta proprio là, meravigliosamente oltre l’arcobaleno!

Sul palco ci saranno appunto i bambini, gli adolescenti e i genitori che hanno partecipato ai corsi di teatro che il Metastasio propone ormai da anni, un percorso di formazione che si rivela prezioso per tante famiglie. Attraverso la percezione, la narrazione, la trasformazione, l’improvvisazione, il racconto, la poesia, il ritmo, l’esplorazione della voce, del corpo e del movimento nello spazio, bambini, ragazzi e genitori possono percorre un processo creativo in sintonia con la propria indole e sensibilità espressiva. A guidare questa esperienza sono stati i docenti Pasquale Scalzi (formatore, autore, attore, regista teatrale) e Chiara Innocenti (danzatrice e docente). L’ingresso allo spettacolo di domani è libero.