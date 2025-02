Fiera di San Giuseppe. Via alle domande per la mostra mercato

Via alle domande per partecipare all’Antica Fiera di San Giuseppe che a Vernio, in Valbisenzio, si terrà domenica 23 marzo, dalle 9 alle 19. È già aperto il form per inviare le richieste di partecipazione degli espositori al mercato, che sarà allestito in piazza Primo Maggio, al Giardino del Monumento della Direttissima zona le Rocce, in via Fobiana, in piazza San Leonardo e in piazza del Comune.

Gli espositori ammessi sono: aziende agricole e vitivinicole, vivai, produttori alimentari e artigiani, per l’area food ristoratori, agriturismi, food truck, street food in genere. E poi creativi, opere d’arte e ingegno, ambulanti, attività commerciali e associazioni del territorio.

Per partecipare alla manifestazione e richiedere uno spazio espositivo è necessario compilare la domanda on line reperibile sul sito www.visitvalbisenzio.it e sottoscrivere il modulo di partecipazione predisposto in formato elettronico entro il 6 marzo 2025. Per informazioni: [email protected], oppure telefonando al 334 8334945 (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30).