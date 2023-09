Fiducia fondamentale a Prato: Collezioni personalizzate e Aziende di Qualità

"Tornare ad apprezzare il centro storico riscoprendo un modo di fare acquisti dal sapore antico". Matteo Mantellassi, titolare insieme al fratello Duccio (la coppia sopra nella foto) dello storico negozio di scarpe "Mantellassi" di via Garibaldi, guarda al futuro del centro come un’occasione per tornare a fare shopping sotto casa privilegiando il rapporto diretto con i negozianti. Mentre i saldi non sono più il traino di clienti come un tempo, il negozio aperto nel dopoguerra e oggi guidato dalla quarta generazione punta su fiducia, qualità e servizi. Inutile pensare di competere con i big del web, il piccolo commerciante non può averne la forza né i numeri, ma dalla sua parte ha due armi uniche che si chiamano professionalità e fiducia.

"Secondo la nostra esperienza i saldi non hanno più ragione di esistere – spiega Matteo Mantellassi –. Lo sconto ormai esiste tutto l’anno e quindi ha perso il senso che aveva tempo fa, quando le persone aspettavano il giorno dei saldi per andare a fare acquisti. Oggi non c’è più lo stesso interesse, i clienti vengono a comprare quando hanno bisogno, non aspettano i saldi perché sanno che nel negozio di fiducia trovano sempre un trattamento speciale".

Seguire la moda però non è più un compito così facile per chi sta dietro al bancone: "Ammetto che sia complicato. Si resiste così a lungo cercando aziende che lavorano bene, con le quali si riesce ad instaurare un rapporto di fiducia in grado di offrire un prodotto buono e con un prezzo accessibile – spiega ancora Mantellassi –. È questa la nostra forza, non si può competere ad esempio con Zalando, ma da noi i clienti sanno che trovano un servizio, un consiglio, cerchiamo di trovare prodotti unici che si distanziano dal commercio di massa, riusciamo a dare quasi delle produzioni su richiesta". Su questo solco Mantellassi da qualche anno ha inaugurato una linea inedita prodotta interamente in Toscana che trova la sua forza proprio nella personalizzazione del capo.

Si.Bi.