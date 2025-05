Fibrosi cistica, pedalata solidale

Farà tappa a Prato l’iniziativa "La ricerca sui pedali", la pedalata solidale giunta alla quarta edizione a favore della FFC-Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Quattro amici uniti dalla passione per le due ruote, quattro storie legate dalla fibrosi cistica, una malattia che ha segnato i loro destini, ma che, grazie alla ricerca, non ha fermato i loro sogni.

Oronzo De Tommaso è padre di una ragazza con fibrosi cistica, Virginia Fiori e Rosario Grasso, convivono dalla nascita con questa grave malattia genetica ad oggi senza una cura risolutiva, Roberto Cau si è avvicinato alla causa come volontario della Delegazione FFC di Siniscola.

Sono tutti volontari nei territori di Puglia, Toscana, Sicilia e Sardegna, e da qualche anno hanno unito le forze per diffondere un messaggio di speranza pedalando lungo le strade d’Italia, e raccogliendo i fondi che sono indispensabili per la sviluppare la ricerca.

La pedalata ha preso il via ieri mattina con ritrovo alle 8.30 al Centro adulti dell’ospedale di Careggi a Firenze. Il tour dei ciclisti ha proseguito in direzione Prato e Monsummano Terme, per poi giungere a Lucca nel pomeriggio.

Le altre tappe della manifestazione "Ricerca sui pedali" si svolgeranno fino al 22 maggio prossimo e saranno: Pisa, Sarzana per raggiungere la Liguria con volata finale a Genova per il taglio del traguardo al Centro fibrosi cistica dell’ospedale Gaslini.