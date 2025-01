Fiamme all’Obi: "Qualcuno tirava petardi e razzi"

Una notte tutto sommato tranquilla se non fosse stato per un incendio che è divampato nel piazzale dell’Obi in via Udine poco dopo lo scoccare della mezzanotte. E’ accaduto la sera fra l’ultimo dell’anno e il primo dell’anno. Le fiamme, che si sono alzate alte nel cielo all’improvviso, sono state riprese con i telefonini da alcuni passanti che poi le hanno fatte girare sui vari social network. Difficile dire quello che è accaduto in quanto i vigili del fuoco non hanno fornito una ricostruzione dei fatti. In alcuni video circolati sul web si sente il rumore di alcuni botti di Capodanno e poi si vedono le fiamme. E’ probabile dunque che l’incendio sia stato causato dal lancio dei petardi e dei razzi tirati per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Le fiamme sono divampate all’esterno del grande magazzino, nel parcheggio antistante al negozio, e, per fortuna, non hanno interessato né mezzi né persone. L’incendio ha, invece, attaccato l’esterno della struttura bruciando parte del rivestimento che adesso è completamente annerito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in poco tempo non permettendo alle fiamme di raggiungere i mezzi che si trovavano in sosta. Resta chiarire quali siano state le cause che hanno scatenato il fuoco. I pompieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e rintracciare eventuali responsabili. Saranno visionate anche le telecamere di sicurezza della zona. Il lancio dei fuochi di artificio era stato vietato su tutto il territorio comunale ma, evidentemente, la disposizione non è stata rispettata da tutti in quanto in alcuni video girati con i telefonini dai testimoni che passavano nei paraggi dell’Obi sono state viste alcune persone tirare i fuochi di artificio.