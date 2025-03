Festival Bacchino, i premi. E una band rivelazione

E’ stato un successo di pubblico per il Festival del Bacchino tornato dopo tanti anni all’Ex Teatro Frassati di San Giusto, con tanti giovani artisti in gara nelle categorie rapper, band e cantautori. Da segnalare fra i vincitori la band Sweet Child, composta giovanissimi talenti pratesi: Bianca Brescia (17 anni), Elisa Puggelli (17 anni), Leonardo Innocenti (16 anni), Ettore Girelli (15 anni), Lucrezia Giannini (18 anni) e Ettore Meoni (17 anni). Gli Sweet Child sono nati l’8 dicembre 2022 come progetto di musica di insieme della School Rock di Tobbiana seguiti da Massimo Dattoli. L’idea di Elisa, chitarra solista della band, era creare una formazione che eseguisse principalmente brani dei Guns & Roses, da cui il nome del gruppo. Nel 2023, con una media di età di 15 anni, hanno vinto il contest band emergenti Santomato Live categoria under 17. Il loro primo inedito Take me è stato pubblicato nel 2024 e a breve uscirà il secondo brano. Al loro attivo gli Sweet Child hanno già diversi concerti in vari locali della Toscana, ma si sono esibiti anche in apertura di concerti al Santomato Festival, al Campi Beer Festival e al Settembre Pratese. "Nonostante la giovane età i ragazzi hanno dimostrato una maturità musicale sorprendente, conquistando il pubblico con un sound energico e ricercato, portando in gara anche il loro primo brano inedito", dice Massimo Dattoli direttore della School Rock e tra gli organizzatori del Festival del Bacchino, di cui ha curato proprio la categoria band.

Ma altri gruppi della stessa scuola hanno calcato il palco del teatro di San Giusto, come i Century of Darkness, che hanno vinto il secondo premio, e le giovanissime band The Grunge, Slaid e Fly Way, molto apprezzate dalla giuria tecnica. Nella categoria rap, con i partecipanti selezionati da Marco Lena, in arte Blebla, i vincitori sono stati Alessandro Rosi e Lorenzo Zani, in arte Ro Za, entrambi classe 2006. Per la categoria cantautori, selezionati da Alessandro Bernardi di Ottava Nota, il riconoscimento è andato al duo composto da Emme e Chiara, rispettivamente di 26 e 23 anni. "Questo festival – conclude Dattoli - è stata l’occasione per fare conoscere i talenti pratesi non solo al pubblico ma anche agli addetti ai lavori, garantendo loro già una serie di appuntamenti nei locali e negli appuntamenti della prossima stagione estiva".

