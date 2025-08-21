Festa volontari a Cafaggio. Le ultime cene solidali

Mancano quattro giorni alla fine della 18esima edizione della “Festa del Volontariato“ organizzata dal circolo Arci di Cafaggio, nei rinnovati spazi all’aperto del Circolo Arci, in via del Ferro. La tradizionale festa dell’agosto pratese, che è iniziata il 9 e terminerà il 24, continua a riscuotere apprezzamenti per le famose grigliate ma anche per gli antipasti, i primi, i fritti.

La manifestazione ha visto impegnati i volontari del circolo che hanno sacrificato con piacere una parte delle loro ferie, alcuni di loro sono e saranno in servizio fino alla fine della manifestazione, per i tanti pratesi rimasti in città che vogliono gustare piatti buoni in compagnia.

"Al giro di boa della festa - commentano dal circolo- sono stati più di 900 gli ospiti che hanno apprezzato tutti i piatti, in particolare le grigliate ed i primi. Sono tante persone considerato lo spazio ed il caldo. Siamo un pò preoccupati – continuano dal circolo- per le previsioni del tempo, ma i lavori fatti nello spazio all’aperto, con la veranda e la copertura che consente di chiuderla, ci fanno sperare di poter accogliere ancora qualche centinaio di ospiti. Siamo fiduciosi".

Anche quest’anno è presente un banchino di Libera, l’associazione fondata da don Ciotti ed impegnata nel contrasto alle mafie ed un punto di raccolta per i prodotti alimentari destinati ad una comunità di accoglienza. I fondi raccolti durante la festa saranno devoluti per le associazioni del terzo settore che durante l’anno si prendono cura delle persone più fragili della comunità. Nelle 17 edizioni che si sono svolte, la “Festa del Volontariato“ di Cafaggio è riuscita a distribuire complessivamente quasi 150.000 euro.

Monica Bianconi