Festa Repubblica, enorme tricolore al Castello

Prato ha festeggiato la 77esima festa della Repubblica in piazza Mercatale come da tradizione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Per l’occasione i vigili del fuoco hanno srotolato sul Castello una enorme bandiera tricolore. La cerimonia ha avuto inizio con l’Alzabandiera accompagnato dall’ esecuzione dell’Inno nazionale, a cui è seguita la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti e la lettura del tradizionale messaggio del presidente della

Repubblica Sergio Mattarella da parte del prefetto Adriana Cogode. La cerimonia è proseguita in Prefettura dove sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica Italiana agli otto insigniti del titolo di cavaliere della Repubblica. Infine, alcuni studenti hanno presentato i propri lavori e progetti ispirati al tema della Repubblica ed agli ideali della Costituzione.