Festa di Pentecoste. Serata su beato Acutis

Una settimana ricca di appuntamenti spirituali, culturali e comunitari attende i fedeli e i cittadini nella parrocchia dello Spirito Santo in via Silvestri, dove torna anche per il 2025 la tradizionale Festa di Pentecoste. Un’occasione che unisce riflessione e convivialità, spiritualità e cultura, promossa dalla comunità guidata da don Enrico Bini.

Si prosegue con le iniziative questa sera, giovedì 5 giugno, alle 21, con l’assemblea dell’associazione culturale Cesare Guasti, che si terrà nei locali parrocchiali del centro. Un momento di dialogo e confronto per i soci e simpatizzanti dell’associazione, da sempre impegnata nella promozione culturale a ispirazione cristiana.

Il cuore spirituale della rassegna è atteso per venerdì 6 giugno, sempre alle 21, quando si terrà una conferenza sull’esperienza cristiana del beato Carlo Acutis, giovane laico beatificato nel 2020 e indicato da Papa Francesco come esempio di fede autentica per le nuove generazioni. A raccontare la vita e la testimonianza del giovane sarà Nicola Gori, giornalista e postulatore della causa di canonizzazione di Acutis. L’incontro, molto sentito dalla comunità parrocchiale, offrirà spunti di riflessione profondi sul significato della fede vissuta con pienezza nella contemporaneità. Carlo Acutis appassionato, tra le altre cose, di informatica, è stato ideatore di numerosi blog riguardanti la fede cristiana, tra cui uno particolarmente noto sulla storia dei miracoli eucaristici. Anche per questo la sua figura è legata ai giovani.

Sabato 7 giugno, alle 21, spazio alla festa con una serata musicale e danzante dedicata alla Pentecoste, con esibizioni di flamenco e momenti di condivisione aperti a tutti, sempre nei locali della parrocchia.

Il programma culminerà domenica 8 giugno, giorno di Pentecoste, con la messa solenne in programma alle 11.30. A seguire la festa continuerà, alle 13, si terrà il pranzo popolare, un’occasione di fraternità e convivialità aperta a tutti i parrocchiani e ai partecipanti alla festa. Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione al numero 0574/28137.

A chiudere la giornata, alle 21, sarà lo spettacolo teatrale che andrà in scena negli spazi di via Silvestri, portando in scena un momento di arte e riflessione che completerà il percorso della festa.

La Festa di Pentecoste alla parrocchia dello Spirito Santo si conferma così un appuntamento importante per la comunità, capace di coniugare momenti di fede e approfondimento con quelli di condivisione e incontro, nel segno dello Spirito.