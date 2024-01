"Festa dell'Olio e Presepi: La Pieve di San Giovanni Decollato in Festa" La Pieve di San Giovanni Decollato ospita la premiazione del 15esimo concorso di pittura e del concorso "Il mio presepe nella pieve". Il ricavato della manifestazione sarà devoluto per i lavori di restauro della Pieve. Un'occasione per vivere la magia del Natale.