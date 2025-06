Festa della 1000 Miglia E’ conto alla rovescia

L’attesa è quasi finita: mercoledì la 1000 Miglia transiterà dal nostro territorio, in occasione della seconda tappa della competizione, con partenza da Bologna. Per le vetture della "corsa più bella del mondo" si tratterà del secondo anno consecutivo a Prato (e la terza volta dal 2021). Verranno toccati tre comuni, nel seguente ordine: Prato, Poggio a Caiano e Carmignano. Il percorso sarà esattamente l’opposto rispetto a quello dell’edizione passata. Le auto entreranno in città prendendo viale Borgovalsugana, via Sem Benelli e via Lambruschini. Attraversato il Ponte Datini, effettueranno un controllo orario in viale Galilei. Qui ci sarà il suggestivo passaggio all’interno dell’ex Calamai, la vecchia fabbrica tessile riaperta per l’occasione, ma che non sarà accessibile al pubblico. A seguire, gli equipaggi faranno rotta verso il centro città fino a piazza Santa Maria delle Carceri, di fronte alla quale le auto si fermeranno per un controllo timbro sotto l’ombra del Castello dell’Imperatore. Lasciando sulla sinistra piazza San Marco, i piloti imboccheranno via Ferrucci, viale della Repubblica, viale Berlinguer, Asse delle Industrie, via Roma e approderanno a Poggio a Caiano, col passaggio davanti alla Villa Medicea. E poi ancora l’arrivo a Carmignano, il transito da piazza Matteotti e dal Pinone, prima di dirigersi verso il Senese. Le prime auto attese in città sono le 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, alle quali seguiranno le elettriche della 1000 Miglia Green e le oltre 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957 della 1000 Miglia. I bolidi del Cavallino Rampante saranno a Prato intorno alle 8.30, mentre un’ora più tardi inizierà il transito delle storiche. L’avvicinamento all’evento sarà caratterizzato da diverse iniziative, a cura di Aci Prato, Comune di Prato e varie associazioni del territorio. A cominciare dalla mostra fotografica dedicata al passaggio della corsa di un anno fa, allestita all’interno di Palazzo Banci Buonamici e visitabile, dalle 16 alle 19, fino a domani. Da martedì le foto della mostra saranno esposte nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico.

Durante la vigilia si entrerà nel clou delle attività: dalle 18, ecco "Aspettando la 1000 Miglia", con l’allestimento in piazza del Duomo e l’apertura del Village (36 stand presenti) e della "Cittadella dell’educazione stradale". In viale Marconi, piazzale ex Fiera, dalle 18 ci sarà il raduno ‘Ultimo Miglio’, con la presenza di auto storiche e moderne. Dalle 19, a cura dell’associazione Viaggi e Scoperte, si terranno le visite guidate agli angoli nascosti della città, e dalle 21 la caccia al tesoro ideata da White Radio: un percorso a tappe fra piazza del Duomo, piazza del Comune e piazza delle Carceri. Infine la presentazione in piazza del Duomo del prototipo di Firenze Race Team, la squadra dell’università di Firenze che parteciperà al campionato Formula Student.

Francesco Bocchini