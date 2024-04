Fermento in Valbisenzio. I candidati a sindaco presentano liste e comitati

Fine settimana di fermento per i candidati a sindaco dei tre Comuni valbisentini alle amministrative di giugno, impegnati in inaugurazioni di comitati elettorali, presentazioni delle liste ed incontri sul territorio. Prima a partire, nella mattinata di ieri, la candidata sindaca al centro sinistra di Vernio, Maria Lucarini, che nella sua sede a Mercatale ha presentato i 12 candidati della sua lista e i quattro assessori "Insieme per Vernio". E’ stata la parola "insieme" che ha caratterizzato la presentazione. "Abbiamo davanti un grande lavoro di squadra – ha detto la Lucarini – un lavoro da fare insieme che inizia oggi, ma che di fatto ha radici profonde. Vogliamo dare un messaggio di cambiamento, ma nella continuità dei valori. E presentare oggi anche i componenti della giunta è un valore aggiunto, una volontà di trasparenza assoluta per chi deciderà di votarci". Martina Bartolini, Rita Biagi, Giuseppe Broccolo, Annalisa Ciriegi, Greta Cherubini, Stefania Giagnoni, Simone Cini, Daniele Corsi, Ettore Franchi, Daniele Fuligni, Daniele Lapini, Gianluca Tonini, sono i candidati consiglieri, mentre per la giunta arrivano i nuovi nomi di Marco Saccardi, Antonella Ciolini e Niccolò Masolini e la riconferma di Alessandro Storai.

Primi nomi usciti anche per la lista che affianca Lorenzo Santi a candidato sindaco per il centro destra a Cantagallo, che ha inaugurato la sede del comitato elettorale – nei locali dell’ex circolo di Usella - ieri mattina, col saluto benaugurale dell’onorevole Chiara La Porta. "Puntiamo sulla vicinanza ai cittadini – ha dichiarato il candidato sindaco, che ha annunciato, oltre ai primi nomi di "Rilanciamo Cantagallo" alcuni punti del programma – e intendiamo impegnarci con incontri frequenti e continuativi sul territorio e con la proposta di un "assessorato alle Frazioni", per dare ascolto alle nostre piccole comunità e favorire la partecipazione attiva alla politica del territorio. E proprio in questa ottica, inizieremo il nostro lavoro con una mappatura dello stato di salute dei servizi essenziali, dal segnale telefonico e televisivo, all’acqua, alle strade".

Anche il candidato sindaco a Vernio, Marco Ciani, che si presenta con la lista civica e trasversale "Rilanciamo Vernio", ha inaugurato ieri la sede del comitato elettorale, in via Roma 129 a San Quirico. L’evento è stato l’occasione per presentare altri membri della lista – che ha come presidente Aurelio Risaliti – che vanno ad aggiungersi ad alcuni nomi già annunciati insieme alla candidatura. Nella squadra di Ciani, oltre a Enrico Mario Stefanacci, Lorenzo Ciani, Stefano Stefanacci e Pietro Morganti, ci saranno Romina Caterino, Gabriele Felicioni, Nadia Conti, Massimo Langianni e Federica Furzi. La lista intera sarà presentata il 27 aprile alle 17.30 in piazza del Caffè Nuovo (negli spazi di fronte alla ex Banca Toscana).

In attesa dell’annuncio della terza lista sia a Vernio – con Marco Curcio candidato a sindaco - e a Vaiano – dove Primo Bosi dovrebbe ricandidarsi con una lista non collegata al Pd – la candidata sindaca del centro destra a Vaiano, Emanuela Paci, ha approfittato del fine settimana e della presenza dell’onorevole Chiara La Porta per visitare le aziende de La Briglia. In settimana è attesa la presentazione dei membri della sua lista, "Vaianesi", e l’inaugurazione del comitato elettorale (mercoledì 24 alle 19.30 nei locali dell’ex Sottovoce a Vaiano).

Claudia Iozzelli