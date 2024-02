"Felicità" di Ecìla: esce la prima traccia del suo album

Marzo inizia con l’uscita sulle piattaforme digitali di "Felicità", prima traccia del concept album di Ecìla, nome d’arte di Alice Tesi, classe 2001. Un sogno che si realizza per la cantante, che vanta anche la partecipazione alle selezioni di AreaSanremo e diverse pubblicazioni di brani inediti dal 2018 in poi. Il progetto è stato maturato durante il periodo del covid. "Ho sentito l’esigenza di un’innovazione nella mia parte musicale-artistica, mettendo mano al primo concept album della mia discografia – racconta Alice Tesi – . Un sogno che ho realizzato insieme al mio team composto da Damiano Innocenti Chiti (compositore e arrangiatore), Ginevra Carucci (co-autrice), Thomas William Collins (compositore e arrangiatore), Matteo Scarabicchi (coordinatore artistico), Simona Iazzetta (make-up artist), Lorenzo Corsini (fotografo), Marco Stobbia e Andrea Meoni (videomaker)".

La musica per Ecìla "è un mezzo per essere ascoltata. Per questo ho deciso di raccontare tutta la mia vita, seppur contornata da un’immagine artistica dark, attraverso il concept album che uscirà a fine marzo, con l’innovazione di un sound alla base pop, ma con sfumature dark e suoni alternativi".

Sa.Be.