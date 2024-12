FdI: trasporto scolastico in ‘ferie’. Autolinee: "Sul 23 scelta condivisa"

Lunedì 23 il trasporto scolastico non sarà effettuato in tutta la provincia e Fratelli d’Italia Prato denuncia questa decisione che penalizza studenti e famiglie. Le vacanze di Natale sono praticamente iniziate da oggi ma per quanto riguarda le scuole superiori il calendario è variabile, a seconda delle decisioni prese dai singoli istituti per l’utilizzo dei giorni per agevolare i ponti festivi. A Prato lunedì saranno aperte le scuole superiori Cicognini-Rodari, Marconi e Copernico.

"Il gestore del trasporto pubblico locale – scrive in una nota Tommaso Cocci, consigliere provinciale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune - con il suo atteggiamento lede dei diritti costituzionali come quello all’istruzione. Siamo alla follia pura. La Regione Toscana ha fatto un danno enorme alla vita di tutti i cittadini affidando il servizio a chi non ha altro interesse se non quello di far cassa, disinteressandosi della natura pubblica del servizio. Dove sono i sindaci Pd della Provincia mentre scontiamo le scelte folli della loro Regione?".

Anche il consigliere provinciale di FdI Giovanni Sardi descrive questo episodio come un vero e proprio "regalo di Natale anticipato da parte di Eugenio Giani e della giunta regionale". Alberto Corsi, responsabile provinciale di Gioventù Nazionale, sottolinea come questa situazione rappresenti solo l’ennesimo episodio di un problema ormai cronico. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al presidente della Provincia per chiedere spiegazioni e sollecitare interventi concreti. "È inaccettabile – conclude Matteo Mazzanti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - che i cittadini continuino a subire disservizi di tale portata senza ricevere risposte chiare o soluzioni concrete".

Autolinee Toscane fa sapere che "la scelta del servizio è stata decisa dagli enti locali in ambito del Gtt (gruppo tecnico territoriale) in sede provinciale, e comunicata oltre un mese e mezzo fa. Laddove ci sono state richieste puntuali, Autolinee Toscane ha cercato di dare risposte alle esigenze indicate dagli enti locali, a cui compete la programmazione del servizio, mentre la gestione spetta ad Autolinee Toscane". In pratica, il servizio di trasporto scolastico è stato ricalibrato in vista delle vacanze e delle chiusure comunicate. Gli studenti lunedì possono utilizzare i bus di linea, magari con un’attesa di 15-20 minuti ma l’andata e il ritorno sono garantiti. Autolinee Toscane precisa, inoltre, che fra queste scuole, il liceo Copernico non ha servizio scolastico data la vicinanza alla stazione centrale.

M. Serena Quercioli