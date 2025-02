FdI: "Serve di potenziare i vigili del fuoco"

L’incendio che ha distrutto Riciclande nei giorni scorsi a Vaiano mette in luce una grossa criticità che la Valbisenzio deve affrontare in termini di sicurezza e tempestività nei soccorsi: la carente dotazione di risorse dei vigili del fuoco sul territorio. Un tema che, purtroppo, spesso rimane in secondo piano, ma che in situazioni di emergenza come quella di ieri sera, torna alla ribalta e si rivela cruciale". A dirlo sono i consiglieri di FdI in Vallata. "Attualmente la Vallata può contare sul distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Vaiano, che, purtroppo, non dispone delle risorse necessarie in termini di personale per garantire un servizio continuo e tempestivo in caso di emergenze" dichiara Marco Curcio, capogruppo di Fratelli d’Italia a Vernio. Questo significa che, in caso di eventi critici, i primi distaccamenti su cui contare sono quelli di Prato e Montemurlo.

"Queste sedi sono distanti e i tempi di intervento troppo lunghi; qualora l’emergenza si verificasse nelle zone più periferiche del nostro territorio, il tempo dell’arrivo dei soccorsi potrebbe raggiungere l’ora di orologio. Un tempo di attesa assolutamente eccessivo e che potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte" aggiunge Emanuele Millo, consigliere all’Unione dei Comuni. A peggiorare il quadro c’è la Sr325, che più volte è risultata interrotta per calamità naturali e potrebbe costringere i mezzi di soccorso a percorrere la viabilità secondaria, allungando ulteriormente i tempi, secondo Emanuela Paci, coordinatrice di FdI a Vaiano.

"In questo scenario, i 20mila abitanti della Valbisenzio si trovano in una condizione di grande vulnerabilità, esposti al rischio di vedere i soccorsi arrivare troppo tardi, con conseguenze potenzialmente fatali" conclude Alberto Corsi, consigliere comunale a Cantagallo.