Farmacie aperte oggi e per l’Epifania. Ecco la lista

Le farmacie aperte oggi in città sono: Lloyds 2 in via Strozzi 99 (9-13 e 15-19), Lloyds 4 in via del Cilianuzzo 19/21 (9-13); Lloyds 5 in via Fiorentina al centro commerciale Esselunga (9-20): Lloyds 6 in via dell’Alberaccio 64 (9-13); Lloyds 13 in via Montalese 450 (9-13) e Lloyds 16 in via Ferraris 69 (9-13). Sempre aperte 24 ore su 24 le farmacie Lloyds 3 in piazza Mercatale e la Lloyds 12 in via Cavour.

Domani, giorno dell’Epifania, oltre a queste saranno aperte anche la farmacia Ponte Petrino (9-13 e 16-19,30), la Punto in via dello Sprone (9-13 e 15,30-19,30), la Lloyds 1 in via Firenze 409 (9-13).

Nei Comuni medicei oggi e domani è di turno la farmacia Al Poggio in via Carmignanese 73 a Poggio a Caiano (9-13 e 16-19,30). A Montemurlo è di turno la farmacia comunale di Oste in via Scarpettini 370 (9-13 e 16-19,30).

In Val Bisenzio solo questa mattina è aperta la farmacia Bugetti di Usella (9-12 senza reperibilità) e tutto il giorno di oggi e di domani sarà di turno la farmacia Mannina di Montepiano in piazza Bartolini (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura).