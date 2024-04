Far west monopattini: "In due o contromano. Ora basta rischiare". Più controlli in centro

"Prima o poi qualcuno si farà male davvero". "In via Cavallotti quasi ogni sera mi trovo a scansare persone sul monopattino che viaggiano contromano". Le segnalazioni si ripetono anche al numero Whatsapp della redazione dedicato al cittadino cronista (337.1063052). Il problema è di stretta attualità e riguarda la circolazione dei monopattini. Da quando il mezzo a due ruote si è diffuso (in particolare negli ultimi anni dal 2019 in poi), il malumore è aumentato soprattutto per le regole disattese. Si tratta di buone pratiche da rispettare e da tenere bene a mente quando si sale a bordo di uno di questi mezzi. E il problema è proprio questo.

Ragazzi in due sullo stesso mezzo, contromano, magari di notte: non è così raro imbattersi in scene del genere e purtroppo il rischio di incidenti non è trascurabile tanto che la polizia municipale oltre ai consueti controlli, ha deciso di intensificare la vigilanza all’interno del centro storico con una squadra dedicata proprio a intercettare chi a bordo dei monopattini si comporta senza il minimo rispetto delle regole della strada. E purtroppo succede più frequentemente di quanto si pensi: mezzi truccati che raggiungono anche i 30 chilometri orari con tutti i rischi che ne possono conseguire in caso di incidente, a fronte di un limite imposto dei 6 chilometri orari all’interno delle zone pedonali e di 20 km all’ora fuori. Divieto di viaggiare sulle strade a grande scorrimento, ovviamente divieto di percorre i marciapiedi. Così dovrebbe essere. Chi sta a bordo dei monopattini, però, non sembra avere ben in mente queste regole, tanto che nel corso del 2023 la polizia municipale di Prato ha sequestrato 20 monopattini per difformità dei mezzi, ossia perché arrivavano a velocità superiori a quelle consentite e 25 sanzioni per violazioni al codice della strada come sensi di marcia non rispettati e circolazione sui marciapiedi.

La convivenza tra monopattini e automobili non è sempre facile tanto che in più occasioni la polizia (è successo anche venerdì all’incrocio tra via del Serraglio e via Strozzi) è stata costretta a intervenire per dirimere liti tra conducenti.

"La sensazione è che il numero di mezzi sia aumentato nell’ultimo periodo – conferma il comandante della polizia municipale Marco Maccioni –. I controlli sono costanti, nel 2023 sono state fatte una cinquantina di multe, tra sanzioni e sequestri, soprattutto per velocità non conformi a causa di monopattini truccati che che addirittura superavano i 30 chilometri orari all’interno del centro storico, ma anche mezzi sorpresi a viaggiare in controsenso e sul marciapiede. Abbiamo dedicato una squadra proprio ad attività di questo tipo per scoraggiare comportamenti scorretti e aumentare la sicurezza stradale".

Silvia Bini